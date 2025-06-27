Кобахидзе: На парламентских выборах грузинский народ принял принципиальное решение в пользу мира

27.06.2025 15:53





«В конце ноября — начале декабря все мы помним очень тяжёлые пять дней, когда по заранее разработанному плану определённые насильственные группы противостояли государственным интересам и государственному суверенитету», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ежегодном отчёте, представленном в парламенте.



По его словам, власти не позволят никому посягать на государственный суверенитет и конституционный порядок.



«В отчётный период мы прошли через важный процесс, связанный с насильственным нападением на государственный суверенитет и конституционный порядок страны, которое произошло в конце ноября — начале декабря. Все помнят эти тяжёлые пять дней, когда по заранее подготовленному плану определённые насильственные группы выступили против государственных интересов и суверенитета. Всё это происходило при внешнем вмешательстве, что было совершенно очевидно и наглядно. Мы никому не позволим посягать на государственный суверенитет и конституционный строй», — отметил Кобахидзе.



Он также заявил, что парламентские выборы 26 октября были очень сложными, но грузинский народ проявил мудрость и принял принципиальное решение в пользу мира.



«Хочу выразить особую благодарность нашим силовым структурам — каждому полицейскому Министерства внутренних дел, кто участвовал в предотвращении этого насильственного нападения; благодарю Службу государственной безопасности и все силовые ведомства, которые успешно обеспечили его предотвращение. Конечно же, самая большая благодарность — грузинскому народу. Без мудрости и поддержки народа ни один из этих результатов не был бы достигнут. В этом смысле решающим было волеизъявление грузинского народа, проявленное на парламентских выборах 26 октября прошлого года. Это были очень трудные выборы, было серьёзное грубое внешнее вмешательство, попытки навязать ложный посыл, будто бы это был референдум между Россией и Европой. Вы хорошо помните такие послания. На самом деле это действительно был референдум, но на чаше весов находились две разные вещи — война и мир. В конечном итоге грузинский народ проявил мудрость и принял принципиальное решение в пользу мира, и именно благодаря этому сегодня в нашей стране сохраняется мир и продолжается стабильное развитие. Ещё раз хочу выразить особую благодарность грузинскому народу», — заявил Кобахидзе.





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