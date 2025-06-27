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Саакашвили: Арест Гиви Таргамадзе – прямой приказ Москвы
27.06.2025 15:55
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили комментирует в соцсети Facebook арест экс-депутата парламента Грузии Гиви Таргамадзе.
По его словам, арест Гиви Таргамадзе является прямым приказом из Москвы.
«Мой близкий друг и соратник Гиви Таргамадзе — важная фигура для всего постсоветского пространства. Он – активный участник украинского Майдана 2004 года и киргизского Майдана 2005 года, главный свидетель Гаагского трибунала, на основании показаний которого был выдан ордер на арест российских военнослужащих. Кроме того, и это самое главное, он благороднейший человек и большой патриот.
Его арест осуществляется по прямому приказу Москвы. Помимо меня, Путин публично нападал только на Гиви, а теперь он расправляется с ним его руками грузинских манкуртов.»
Напомним, что Федеральный следственный комитет России заявил 14 февраля 2013 года, что возбуждено уголовное дело против депутата Парламента Грузии от Национального движения Гиви Таргамадзе в связи с предполагаемой организацией беспорядков в Москве вместе с российскими оппозиционными активистами.
СК заявил, что дело возбуждено по ч.1 ст.30 УК РФ, которая касается «приготовления к преступлению» и ч.1.ст.212 УК РФ, которая касается «организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием», что предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 10 лет.
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