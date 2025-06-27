Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили: Арест Гиви Таргамадзе – прямой приказ Москвы


27.06.2025   15:55


Третий президент Грузии Михаил Саакашвили комментирует в соцсети Facebook арест экс-депутата парламента Грузии Гиви Таргамадзе.

По его словам, арест Гиви Таргамадзе является прямым приказом из Москвы.

«Мой близкий друг и соратник Гиви Таргамадзе — важная фигура для всего постсоветского пространства. Он – активный участник украинского Майдана 2004 года и киргизского Майдана 2005 года, главный свидетель Гаагского трибунала, на основании показаний которого был выдан ордер на арест российских военнослужащих. Кроме того, и это самое главное, он благороднейший человек и большой патриот.

Его арест осуществляется по прямому приказу Москвы. Помимо меня, Путин публично нападал только на Гиви, а теперь он расправляется с ним его руками грузинских манкуртов.»

Напомним, что Федеральный следственный комитет России заявил 14 февраля 2013 года, что возбуждено уголовное дело против депутата Парламента Грузии от Национального движения Гиви Таргамадзе в связи с предполагаемой организацией беспорядков в Москве вместе с российскими оппозиционными активистами.

СК заявил, что дело возбуждено по ч.1 ст.30 УК РФ, которая касается «приготовления к преступлению» и ч.1.ст.212 УК РФ, которая касается «организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием», что предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 10 лет.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна