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Кобахидзе: Мы никому не позволим финансировать извне, непрозрачным образом, пропагандистские кампании


27.06.2025   16:11


«В отношении наркопреступлений мы будем абсолютно непримиримы», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ежегодном отчёте, представленном в парламенте.

По словам премьера, власти не позволят никому при помощи внешнего и непрозрачного финансирования организовывать про-наркотические кампании в стране.

«В отношении наркопреступлений мы будем абсолютно непримиримы. Мы не позволим никому травить наших сограждан, в том числе молодёжь. Мы не позволим никому при помощи внешнего финансирования и непрозрачных схем финансировать про-наркотические кампании в нашей стране, поощрять употребление марихуаны, клубных наркотиков и других подобных веществ. Хочу поблагодарить вас за принятие закона о прозрачности и о грантах. Именно против таких действий направлено это законодательство. Мы не позволим, чтобы под прикрытием внешнего финансирования и скрытно от общества в нашу страну проникали такие вредоносные явления», — заявил Ираклий Кобахидзе.


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