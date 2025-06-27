Кобахидзе заявил о «полной бескомпромиссности» к коррупции при замене министров

27.06.2025 16:18





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал бескомпромиссную борьбу с коррупцией основным принципом при формировании нового состава правительства.



«Мы будем полностью бескомпромиссны в отношении коррупции – это главный критерий отбора новой команды в правительстве Грузии», – заявил он, выступая в парламенте с ежегодным отчетом о деятельности кабинета.



По словам Кобахидзе, при назначении на ключевые государственные посты решающими остаются два качества – добросовестность и профессионализм. Однако, как подчеркнул премьер, приоритет отдается именно личной порядочности.



«Профессионализму можно научиться, но если человек не подходит к делу добросовестностно, то профессиональные качества теряют всякую ценность», – сказал он.



Кобахидзе добавил, что в обновленном правительстве особый акцент сделан на моральные качества, что, по его словам, «гарантирует значительные достижения в будущем».



Ираклий Кобахидзе возглавляет правительство с февраля 2024 года, сменив на посту Ираклия Гарибашвили. Последний ушел в отставку на фоне громких обвинений в коррупции – в том числе из-за использования правительственного самолета для отправки сына на учебу в США.



Поначалу Кобахидзе ограничился одной заменой в составе кабмина: министром обороны вместо Джуаншера Бурчуладзе стал Ираклий Чиковани.



Крупные кадровые перестановки начались после парламентских выборов осенью 2024 года, итоги которых оспаривались оппозицией. Главу Службы государственной безопасности сменили – вместо Григола Лилуашвили ведомство возглавил Анри Оханашвили. Паата Салия стал министром юстиции.



В отставку отправили также министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, который оказался под санкциями западных стран после насильственного разгона проевропейских протестов в Тбилиси.



Последней крупной отставкой стало увольнение вице-премьера и министра экономики Левана Давиташвили. Его преемницей назначили Мариам Квривишвили. За несколько дней до этого задержали бывшего заместителя Давиташвили – его обвинили в незаконном обогащении.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





