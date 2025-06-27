Саломе Зурабишвили призвала граждан прийти на акцию 29 июня

27.06.2025 17:54





Пятый президент Грузии намерена присоединиться к митингу, запланированному на 29 июня. Об этом Саломе Зурабишвили заявила на прошедшей 27 июня пресс-конференции:



«Эта неделя, вероятно, воспринимается как трудная неделя для всех. Не только Грузия, но и очень немногие страны помнят о таком количестве политзаключенных, но это не повод для нас останавливаться, потому что происходящее – показатель того, что мы сильны.



Тот факт, что почти все лидеры платформы находятся в тюрьме, показывает, насколько они (представители «Грузинской мечты») обеспокоены этим единством сопротивления, поэтому ответ на происходящее – это еще один шаг вперед, и этот шаг вперед означает еще один шаг в единстве.



Нам предоставлена ​​возможность сделать это в воскресенье в 20:00, чтобы мы все вышли и я, все, каждый человек, который наблюдает и понимает, что происходит в Грузии сегодня, и чувствует, куда ведут нашу страну, это тот день, когда мы все должны выйти вместе.



Я буду там, мы будем стоять вместе и в ответ покажем, насколько сильно единство Грузии, насколько сильно это сопротивление, это общество. Это единственный достойный ответ для нашего достойного будущего», — заявила Саломе Зурабишвили.





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