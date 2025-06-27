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Саломе Зурабишвили призвала граждан прийти на акцию 29 июня


27.06.2025   17:54


Пятый президент Грузии намерена присоединиться к митингу, запланированному на 29 июня. Об этом Саломе Зурабишвили заявила на прошедшей 27 июня пресс-конференции:

«Эта неделя, вероятно, воспринимается как трудная неделя для всех. Не только Грузия, но и очень немногие страны помнят о таком количестве политзаключенных, но это не повод для нас останавливаться, потому что происходящее – показатель того, что мы сильны.

Тот факт, что почти все лидеры платформы находятся в тюрьме, показывает, насколько они (представители «Грузинской мечты») обеспокоены этим единством сопротивления, поэтому ответ на происходящее – это еще один шаг вперед, и этот шаг вперед означает еще один шаг в единстве.

Нам предоставлена ​​возможность сделать это в воскресенье в 20:00, чтобы мы все вышли и я, все, каждый человек, который наблюдает и понимает, что происходит в Грузии сегодня, и чувствует, куда ведут нашу страну, это тот день, когда мы все должны выйти вместе.

Я буду там, мы будем стоять вместе и в ответ покажем, насколько сильно единство Грузии, насколько сильно это сопротивление, это общество. Это единственный достойный ответ для нашего достойного будущего», — заявила Саломе Зурабишвили.


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