Кобахидзе: Мы – маленькая страна, и, соответственно, мы не можем побеждать в больших войнах

27.06.2025 18:06





Мы – маленькая страна, и, соответственно, мы не можем побеждать в больших войнах. Мы даже не хотим быть вовлеченными ни в большие, ни в маленькие войны. В этой ситуации, главная арена, где грузин может на высшем уровне поднять грузинский флаг и, где может зазвучать грузинский гимн – это спорт, - указанное заявление в парламенте Грузии сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, спорт является одной из тех ощутимых областей, где точно видно, какой результат приносят конкретные инвестиции.



«Мы – маленькая страна, и, соответственно, мы не можем побеждать в больших войнах. Мы даже не хотим быть вовлеченными ни в большие, ни в маленькие войны. В этой ситуации, главная арена, где грузин может на высшем уровне поднять грузинский флаг и, где может зазвучать грузинский гимн – это спорт. Соответственно, очень важно ценить достижения наших спортсменов. Особым достижением является победа Хвичи Кварацхелия (прим. ред. игрок ПСЖ) в Лиге чемпионов УЕФА, и я хочу поздравить его с этой победой. Спорт является одной из тех ощутимых областей, где точно видно, какой результат приносят конкретные инвестиции. Мы хотим максимально развить нашу страну по всем этим направлениям. Обещаю, что правительство Грузии не пожалеет попыток и труда в указанном направлении»,- заявил Кобахидзе.





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