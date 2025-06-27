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Кобахидзе: Мы хотим, чтобы до 2028 года, нами было исполнено более 90% обязательств, возложенных на нас Договором об ассоциации


27.06.2025   18:42


У нас есть конкретная цель – мы хотим, чтобы до 2028 года, нами было исполнено более 90% обязательств, возложенных на нас Договором об ассоциации, мы активно продолжаем работу в указанном направлении, и это должно быть осуществлено при активной коммуникации между правительством и парламентом страны, - об этом заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

По его словам, целью правительства является то, чтобы к 2030 году Грузия стала страной-членом Евросоюза.

«У нас есть конкретная цель – мы хотим, чтобы до 2028 года, нами было исполнено более 90% обязательств, возложенных на нас Договором об ассоциации, мы активно продолжаем работу в указанном направлении, и это должно быть осуществлено при активной коммуникации между правительством и парламентом страны. В ближайший период мы также планируем созвать соответствующую правительственную комиссию, это один из приоритетов, наша цель стать страной-членом Евросоюза дл 2030 года, и главное направление с этой точки зрения, естественно, исполнение обязательств, предусмотренных договором об ассоциации. Мы вместе продолжит работу в указанном направлении, с нашей стороны к этому есть полная готовность», - заявил глава правительства Грузии.


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