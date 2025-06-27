Премьер требует от комиссии Цулукиани «соответствующего результата»

27.06.2025 18:44





Во временной следственной комиссии проходит очень важный процесс. Работа временной следственной комиссии парламента Грузии должна завершиться соответствующим результатом! Раз и навсегда все должны осознать, что в грузинской политике нет места криминалу! – указанное заявление в своем выступлении перед членами законодательного органа сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



В указанном контексте премьер также отметил, что »что это есть и достойное грузинское государство, где в политике не будут представлены не криминальные элементы, а патриоты страны.



С трибуны парламента премьер выразил благодарность членам комиссии за их работу.



»Мы все помним, что в Грузии режим действовал до 2012 года. Указанный режим он начала до конца стоял на криминале. Забота о человеке не была для него приоритетом. Напротив, одним из главных штрихов их подчерка было посягательство на честь человека. Именно указанный подход был фундаментально изменен после 2012 года.



С обеспокоенностью мы должны вспомнить о том, что кое-кто за пределами страны хотел вернуть к власти таких людей. В связи с этим были сделаны и соответствующие избирательно-агитационные заявления. Кто бы ни советовал грузинскому народу – извне или изнутри, вернуть к власти криминальные элементы, это абсолютно недопустимо!



Хочу поблагодарить всех, кто включен в работу временной следственной комиссии парламента Грузии – особенная благодарность Теи Цулукиани – главе комиссии.



В парламенте Грузии проходит очень важный процесс. Широкая общественность может быть забыла о совершенных в свое время преступлениях. Мы, кто непосредственно вовлечены в политический процесс, не можем на эмоциональном уровне забыть те преступления и их масштаб, совершенные до 2012 года», - заявил премьер.



Этим и была закрыта весенняя сессия парламента Грузии. На следующей неделе, 1-2 июля, парламент соберется в формате внеочередного заседания, с указанной просьбой к Михаилу Кавелашвили обратился руководитель законодательного органа Грузии Шалва Папуашвили, так как, по его заявлению депутатам предстоит рассмотреть инициативы по борьбе с наркопреступлениями.





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