Известного оперного певца Паату Бурчуладзе лишили премии Руставели

27.06.2025 20:18





Сейчас произошло кое-что очень болезненное для меня, меня лишили премии Руставели, - об этом в своем видео-обращении заявил оперный певец Паата Бурчуладзе.



По его заявлению, арест на его премию был наложен лично почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили, так как «он хочет прибрать ее к рукам».



«В течение всей своей жизни я получил много разных наград, около 150. Это как почетное гражданство многих городов мира, а также награды великих и достопочтенных людей. Сейчас произошло кое-что очень болезненное для меня, меня лишили премии Руставели, вернее, арест на неё наложил Бидзина Иванишвили, а я получал её с начала 1991-1992 гг., но Бидзина Иванигшвили счел, что эту премию ему должен платить я, а он ее присвоит. Посмотрим, я думаю, что все будет хорошо, но меня это очень ранило, Руставели - он же Руставели», - заявил Бурчуладзе.



Напомним, что Паата Бурчуладзе активно участвует в акциях протеста против режима «Грузинской мечты».





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