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Парламент Грузии проведет внеочередные заседания
27.06.2025 20:34
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обратится к президенту страны Михаилу Кавелашвили с просьбой созвать внеочередную сессию.
Такое заявление сделал Шалва Папуашвили во время закрытия весенней сессии парламента.
Он сообщил, что целью созыва внеочередной сессии является обсуждение и принятие инициатив премьер-министра, связанных с борьбой с наркопреступностью.
«Весенняя сессия подходит к концу, в то же время на этой неделе премьер-министр озвучил инициативы, связанные с борьбой с наркопреступностью. Лидер парламентского большинства подтвердил готовность парламента рассмотреть и принять эти инициативы. Поэтому я намерен обратиться к президенту Грузии с просьбой о созыве на следующей неделе внеочередной сессии, предположительно 1-2 июля, в рамках внеочередной сессии у нас пройдут заседания. Что касается сегодняшнего дня, то это последняя пятница июня и весенняя сессия завершается, соответственно, на основании первого пункта статьи 44 Конституции Грузии, объявляю весеннюю сессию парламента закрытой», — заявил Шалва Папуашвили.
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