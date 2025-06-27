Парламент Грузии проведет внеочередные заседания

27.06.2025 20:34





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обратится к президенту страны Михаилу Кавелашвили с просьбой созвать внеочередную сессию.



Такое заявление сделал Шалва Папуашвили во время закрытия весенней сессии парламента.



Он сообщил, что целью созыва внеочередной сессии является обсуждение и принятие инициатив премьер-министра, связанных с борьбой с наркопреступностью.



«Весенняя сессия подходит к концу, в то же время на этой неделе премьер-министр озвучил инициативы, связанные с борьбой с наркопреступностью. Лидер парламентского большинства подтвердил готовность парламента рассмотреть и принять эти инициативы. Поэтому я намерен обратиться к президенту Грузии с просьбой о созыве на следующей неделе внеочередной сессии, предположительно 1-2 июля, в рамках внеочередной сессии у нас пройдут заседания. Что касается сегодняшнего дня, то это последняя пятница июня и весенняя сессия завершается, соответственно, на основании первого пункта статьи 44 Конституции Грузии, объявляю весеннюю сессию парламента закрытой», — заявил Шалва Папуашвили.





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