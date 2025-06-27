Иностранцам, даже самозанятым, нужно будет получать разрешение на работу

27.06.2025 20:55





Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял поправки, касающиеся трудоустройства иностранцев. Затрагивают они как наемных работников, так и самозанятых, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей — всех иностранцев без разрешения на постоянное проживание в Грузии (не путать с ВНЖ).



Что меняется для самозанятых:



▫️Нужно подать заявку на получение разрешения на работу в министерство по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты. Срок ее рассмотрения — не более 30 дней.



Какие документы нужно будет подавать, пока не сообщалось. Подача заявки будет платной — до 500 лари, но точную цену установит дополнительное распоряжение правительства.



Что меняется для наемных работников:



▫️Им также нужно получать разрешение. Но за них заявку должен будет подать работодатель.



Получение ВНЖ/визы станет необходимой процедурой как для наемных работников, так и для самозанятых.



▫️В случае одобрения заявки на работу, необходимо также получить трудовой ВНЖ или ВНЖ для занятых в сфере IT (заявку на них нужно будет подать через 10 дней после получения разрешения на работу). Или, если заявитель находится за пределами страны, подать заявку на иммиграционную визу категории D1 в течение 30 дней.



Ответственность за невыполнение:



▫️штраф для работодателя или организатора услуг — 2000 лари (за каждого иммигранта);

▫️штраф для наемного работника — 2000 лари;

▫️штраф для самозанятого иностранца (ИП) — 2000 лари.



Повторное нарушение в течение года удваивает сумму штрафа, а последующее — утраивает.



Исключения. Необходимости в получении разрешения нет, если иностранцу для осуществления деятельности необязательно въезжать на территорию Грузии.



Когда поправки вступят в силу. Согласно тексту законопроекта, с 1 марта 2026 года.



Однако те, кто к 1 марта 2026 года будут зарегистрированы в электронной системе Labourmigration.moh.gov.ge, должны будут получить новое «разрешение на трудовую деятельность» и соответствующий ВНЖ до 1 января 2027 года.



Paper Kartuli

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





