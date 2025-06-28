Купрадзе: Два лидера нашей партии в тюрьме, несмотря на это, ни шагу назад!

28.06.2025 14:20





Два лидера нашей партии находятся в тюрьме. Несмотря на это, ни шагу назад! Мы продолжаем борьбу и сопротивление, - заявил на пресс-конференции генеральный секретарь «Лело - Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе.



По его словам, два основных требования коалиции - новые парламентские выборы и освобождение политзаключенных остаются неизменными. Купрадзе призвал население принять участие в протестной акции, запланированной в воскресенье, 29 июня.



«Мы продолжаем бороться за основные требования. Это новые парламентские выборы и освобождение политзаключенных. Мы будем использовать все средства и возможности для достижения главной цели. 2 лидера нашей партии находятся в тюрьме. Несмотря на это, ни шагу назад! Мы продолжаем бороться и сопротивляться. В Тбилиси мы продолжаем протест и борьбу за политзаключенных. Завтра, 29 июня, состоится протестный марш в поддержку всех политических заключенных и для того, чтобы показать нашим международным партнерам и согражданам, которые безмолвствуют, что борьба не остановится. Все наши шаги будут направлены на народный заказ, который мы выполним и не предадим. Борьба продолжается до конца», — сказал Купрадзе.



Для справки, 29 июня у парламента Грузии пройдет акция протеста. Граждане соберутся перед законодательным органом в 20:00. Перед этим, в 19:00 будет организован марш протеста от площади Марджанишвили до проспекта Руставели.





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