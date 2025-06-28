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Юкнявичене: Режим Иванишвили уже заключил в тюрьму большинство лидеров оппозиции


28.06.2025   18:17


Режим Иванишвили уже заключил в тюрьму большинство лидеров оппозиции. Необходимо срочно принимать решения, - об этом европарламентарий Раса Юкнявичене написала на странице в Х.

Вместе с заявлением Юкнявичене также публикует фото Элене Хоштария.

«Знак решимости и сигнал тревоги для нас, Евросоюза, из Тбилиси. Одна из лидеров грузинской оппозиционной партии Элене Хоштария начала голодовку. Режим Иванишвили уже заключил в тюрьму большинство лидеров оппозиции. Необходимо срочно принимать решения!», - пишет европарламентарий.


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