Юкнявичене: Режим Иванишвили уже заключил в тюрьму большинство лидеров оппозиции

28.06.2025 18:17





Режим Иванишвили уже заключил в тюрьму большинство лидеров оппозиции. Необходимо срочно принимать решения, - об этом европарламентарий Раса Юкнявичене написала на странице в Х.



Вместе с заявлением Юкнявичене также публикует фото Элене Хоштария.



«Знак решимости и сигнал тревоги для нас, Евросоюза, из Тбилиси. Одна из лидеров грузинской оппозиционной партии Элене Хоштария начала голодовку. Режим Иванишвили уже заключил в тюрьму большинство лидеров оппозиции. Необходимо срочно принимать решения!», - пишет европарламентарий.





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