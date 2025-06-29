Пашинян: Я считаю, что у нашего духовенства проблемы с Богом

29.06.2025 14:33





Есть ли у меня проблемы с представителями духовенства или есть ли у представителей духовенства проблемы со мной. Я считаю, что у нашего духовенства есть проблемы с Богом, – заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.



«Есть ли у меня проблемы с представителями духовенства или есть ли у представителей духовенства проблемы со мной. Я считаю, что у нашего духовенства есть проблемы с Богом. Как у них могут быть проблемы со мной?», – заявил Пашинян.



Никол Пашинян также отметил, что монастырские духовные лица дают обет, что у них не будет личной жизни.



«Словосочетание «личная жизнь Католикоса» абсурдно. Если у кого-то есть личная жизнь, то он не Католикос», – отметил премьер-министр Армении.



Что касается информации о священнослужителях, Пашинян заявил, что получил эту информацию от Службы национальной безопасности.



«Церковники своими действиями оказались в центре оперативного внимания. СНБ — это орган, подчиняющийся премьер-министру, и СНБ ежедневно докладывает мне об оперативной обстановке в республике», — сказал Пашинян.







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