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Хоштария готова прекратить голодовку, если оппозиция придет к согласию и откажется от участия в местных выборах


29.06.2025   18:30


По заявлению одного из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария, она прекратит голодовку, если оппозиция придет к согласию и откажется от участия в выборах в органы местного самоуправления.

В частности на вопрос ведущего программы телеканала «Палитраньюс»: «Прекратит ли она голодовку, если представители оппозиции придут к согласию и заявят, что не идут на выборы?», Элене Хоштария ответила: «Да».

«Да. Если будет внесена такая ясность. Я не говорю, что ясность должна быть в точности такой, как я заявляю – те же пункты, какой должна быть борьба. Просто, я знакомлю общество со своим видением, как мы должны вести борьбу. Если мы все вместе будет придерживаться этого, пусть даже нами будут внесены какие-то коррективы в формы, (не под мою же дудку плясать), однако, если мы придем к принципиальному соглашению о нулевом отказе от сотрудничества, от смирения, о непризнании, разумеется, я, со всей своей энергией переключусь в борьбу, которую я верю», - заявила Хоштария в интервью ведущему программы «Политгород» телеканала «Палитраньюс», которая выйдет в эфир сегодня в 20:00 по местному времени.


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