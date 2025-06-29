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Вашадзе: Цулукиани, которая сама боится явиться в свой суд, вновь вызвала меня на заседание т. н. комиссии


29.06.2025   18:34


По заявлению лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, отбывающего тюремный срок за неисполнениетребования временной следственной комиссии парламента Грузии, он не собирается «принимать участие в фарсе».

В частности, он прокомментировал анонс заседания комиссии, назначенного на 30 июня, согласно которому члены комиссии в онлайн-режиме из изолятора, кроме самого Георгия Вашадзе, планировали опросить еще двух оппозиционных политиков – Мамуку Хазарадзе и Нику Мелия (также отбывающих тюремный срок), которые в письменной форме уже отказались от участия в заседании.

«Цулукиани, которая сама боится явиться в свой суд, вновь вызвала меня на заседание т. н. комиссии.

Им нужно хорошо понять, я не собираюсь принимать участие в фарсе, ни сейчас, ни после, борьба с честью и до конца!», - говорится в заявлении Георгия Вашадзе, распространенном на его странице в Фейсбук.


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