Власти Грузии отказывают ферейданцам грузинам в предоставлении гражданства и вида на жительство

29.06.2025 22:00





Власти Грузии отказывают ферейданцам грузинам в предоставлении гражданства и вида на жительство. TV Pirveli сообщает, что в результате десятки человек ожидают депортации.



Ферейданцы — этнографическая группа грузин, проживающая в Исфаханской провинции Ирана в районе города Ферейдан. Эта одна из самых больших групп грузинской диаспоры за рубежом. Они потомки грузин, которых насильно пересилили в Персию 400 лет тому назад.



Ферейданцы заявляют, что возвращение в Иран представляет серьёзную опасность на фоне конфликта с Израилем, и просят государство о поддержке.



По их словам, за последние два года им массово отказывают в продлении ВНЖ. В случае нелегального пребывания в стране, по новому закону, предусмотрены тройной штраф, арест и депортация.



Они подчеркивают, что являются соотечественниками, что подтверждается официальными документами, и требуют пересмотра политики отказов.



Как сообщает телеканал, гражданство ферейданцам не предоставляется с 2018 года.



Представители соответствующего ведомства заявляют, что каждое заявление рассматривается индивидуально на основании поданных документов.







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