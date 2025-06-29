Грузия согласовала правила «Nomad-ВНЖ»

29.06.2025 22:20





Парламент утвердил в окончательном чтении поправки в закон «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства». Новая категория ВНЖ специально разработана для сотрудников IT-компаний и членов их семей. Закон заработает с 1 сентября 2025 года.



"Nomad" - ВНЖ могут получить три категории заявителей:



▪️ Наемные работники IT-сферы, зарегистрированные в реестре Минздраве;

▪️ Индивидуальные предприниматели со статусом малого бизнеса в IT-секторе;

▪️ Представители международных IT-компаний и их семьи.



Базовые требования жесткие, но выполнимые. Минимум 2 года стажа в IT-сфере плюс подтверждение доходов от $25,000 в год. Семьи специалистов автоматически получают право на ВНЖ.



Первоначально выдается на 3 года. Продлевать можно каждые 3 года до максимальных 12 лет. Но есть нюанс – физическое присутствие в Грузии минимум 183 дня в году. Нарушил – лишился статуса.



Весь пакет документов, которые надо будет представить и определить перечень видов деятельности, относящихся к сфере информационных технологий, правительство должно в ближайшее время, а сам закон окончательно вступит в силу 1 сентября 2025 года. Я обязательно сообщу обо всех новостях по этим документам.





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