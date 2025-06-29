Саломе Зурабишвили обратилась к собравшимся на акции протеста у парламента

29.06.2025 22:23





Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, обратилась к тысячам людей, собравшимся перед парламентом в Тбилиси.



"Уже 7 месяцев народ ведет непрерывный протест против "Грузинской мечты". Они ничего не смогли сделать с протестами, ни разогнать, ни даже ослабить. Режим не сможет победить! Наш ответ на их репрессии - единство! В правящей команде уже внутренний конфликт, недоверие и отстранение отдельных деятелей. Они находятся в полной изоляции от всего мира, их больше никто не принимает. Это последняя фаза этого режима.



Я приветствую тех молодых людей, которые сегодня наблюдают за нами из тюрьмы и надеются, что мы останемся такими же сплоченными до тех пор, пока не падет режим.



Некоторые бесконечно спрашивают меня о каком-то плане. План - это единство, завтра и послезавтра, пока мы не достигнем результата. У меня только одна амбиция - спасти эту страну через единство!"



По ее словам, победа над режимом не придет ни путем участия в выборах, ни путем голодовок, ни другими способами, единственная борьба – это борьба за единство.



«Пытаются дискредитировать меня, ничего, и это у них не выйдет, так как у них ничего не выйдет, если мы будем вместе. Ответ на все - единство, единство – это победа. Победа над режимом не придет ни путем участия в выборах, ни путем голодовок, ни другими способами, единственная борьба – это борьба за единство, если мы встанем все вместе, и сопротивление будет единым, распри внести не сможет никто. Мы это знаем, чувствуем, но иногда не справляемся с этим. Понятно, что должны существовать разные мнения, и дискуссия по этим мнениям, но, если вы спрашиваете меня, на эту вброшенную тему со мной лучше не говорить, так как моя позиция одна: где есть единство, там и я, и нигде в другом месте. Если вы спрашиваете меня, какова моя амбиция, амбиция у меня одна, спасти страну нашим единством. Если спросите, где я буду завтра, я буду там, где будет ваше, наше единство, другого слова я не знаю, и думаю, что мы все хорошо понимаем друг друга, мы не должны дать им возможность нашими внутренними противостояниями скрыть собственную слабость и распад. Они не смогут этого сделать, если мы будем вместе и выдержим еще несколько дней или недель, которые отдаляют нас от окончательной победы. Распадаются они, сильнее становимся мы!», - заявила Зурабишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





