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ЕНД еще раз подтверждает позицию по несотрудничеству с режимом


29.06.2025   22:50


От имени «Единого национального движения» я еще раз подтверждаю, что не существует обстоятельств, которые изменят нашу позицию о несотрудничестве с режимом. Солидарность с Елене! Свободу узникам режима! – написала в социальной сети председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.

«Я узнала о решении Элене Хоштария объявить голодовку, когда возвращалась в Грузию с дебатов в ПАСЕ о требовании освобождения политзаключенных.

У меня даже на секунду не возникло вопроса — почему, потому что яснее ясного, что ее целью было достижение единства в связи со спецоперацией под названием «выборы в органы самоуправления», участие в которых она считает губительным.

Это позиция, которую я полностью разделяю. Не должно быть нужды рисковать человеческой жизнью для того, чтобы все демократические силы осознали, что компромисс с режимом в любом форме является губительным. Но спасибо ей за такое самопожертвование.

От имени «Единого национального движения» я подтверждаю, что не существует обстоятельств, которые изменят нашу позицию о несотрудничестве с режимом.

Выборы в органы местного самоуправления могут быть проведены только вместе с парламентскими выборами, в условиях, которые обеспечат справедливую игру.

Солидарность с Элене! Свободу узникам режима!», — пишет Бокучава.


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