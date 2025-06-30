Георгий Гахария встретился с министром юстиции Германии

30.06.2025 11:31





Председатель партии «Гахария для Грузии» Георгий Гахария встретился с министром юстиции Германии Штефани Хубиг.



Информация об этом распространяется в его соцсети.



«Главной темой встречи было, как своевременно освободить политзаключенных и как добиться прекращения целенаправленного политического преследования молодых активистов и лидеров оппозиции», - говорится в распространенной информации.





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