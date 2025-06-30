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Георгий Гахария встретился с министром юстиции Германии


30.06.2025   11:31


Председатель партии «Гахария для Грузии» Георгий Гахария встретился с министром юстиции Германии Штефани Хубиг.

Информация об этом распространяется в его соцсети.

«Главной темой встречи было, как своевременно освободить политзаключенных и как добиться прекращения целенаправленного политического преследования молодых активистов и лидеров оппозиции», - говорится в распространенной информации.


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