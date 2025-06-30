Запрет в действии: журналистов уже не пускают в грузинские суды для фото- и видеосъёмки

30.06.2025 11:35





Новые ограничения уже в действии — в Грузии запрещена фото- и видеосъёмка судебных процессов. Журналистов не пускают даже во двор Тбилисского городского суда. Внутри здания съёмка на телефон также под запретом.



Согласно решению правящей партии «Грузинская мечта», разрешение на съёмку в судах будет выдавать Высший совет юстиции — и только в исключительных случаях. Даже тогда вести съёмку будут, предположительно, не журналисты, а сотрудники суда.



Подобный запрет действовал с 2007 года при власти «Единого национального движения» и был отменён «Грузинской мечтой» в 2013 году.



С 27 июня вступили в силу и изменения в закон «О свободе слова и выражения». Из него исключены ключевые гарантии, усилилась ответственность за клевету, в том числе за публичные оскорбления. Бремя доказывания теперь возложено на ответчика, а сроки рассмотрения дел сокращены до 10 дней.





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