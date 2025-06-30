|
|
|
В каких странах приостановлен безвиз для обадателей диппаспортов Грузии
30.06.2025 11:40
По информации Euroscope, безвизовый режим для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии приостановлен (решение Совета имплементировано) в следующих странах:
– Румыния (с марта)
– Болгария
– Латвия
– Литва
– Эстония
– Люксембург
– Нидерланды
– Франция
– Бельгия
– Италия
– Швеция — с августа
– Венгрия, разумеется, остаётся открытой
– Австрия также на данном этапе открыта
По остальным странам, например, Германии или Польше информации пока нет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна