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В каких странах приостановлен безвиз для обадателей диппаспортов Грузии


30.06.2025   11:40


По информации Euroscope, безвизовый режим для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии приостановлен (решение Совета имплементировано) в следующих странах:

– Румыния (с марта)
– Болгария
– Латвия
– Литва
– Эстония
– Люксембург
– Нидерланды
– Франция
– Бельгия
– Италия
– Швеция — с августа

– Венгрия, разумеется, остаётся открытой
– Австрия также на данном этапе открыта

По остальным странам, например, Германии или Польше информации пока нет.


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