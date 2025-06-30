В каких странах приостановлен безвиз для обадателей диппаспортов Грузии

30.06.2025 11:40





По информации Euroscope, безвизовый режим для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии приостановлен (решение Совета имплементировано) в следующих странах:



– Румыния (с марта)

– Болгария

– Латвия

– Литва

– Эстония

– Люксембург

– Нидерланды

– Франция

– Бельгия

– Италия

– Швеция — с августа



– Венгрия, разумеется, остаётся открытой

– Австрия также на данном этапе открыта



По остальным странам, например, Германии или Польше информации пока нет.





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