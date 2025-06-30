Бурчуладзе подал заявку в мэрию на проведение съезда партии на стадионе им. Паичадзе

30.06.2025 12:29





Паата Бурчуладзе внес в мэрию Тбилиси заявку с просьбой предоставить стадион имени Бориса Пайчадзе для проведения съезда, запланированного на 4 октября. Как пояснил Бурчуладзе, они хотят созвать съезд, на котором грузинский народ должен решить, какого будущего хочет.



«Мы все знаем, что перемены в нашей стране неминуемы. Невозможно, чтобы это продолжалось долго. Причина, по которой я пришел сюда - чтобы для съезда, который мы хотим провести, нам предоставили стадион имени Бориса Пайчадзе, потому что это одно из самых больших мест, где мы можем поместиться. Именно поэтому мы подали эту заявку. Мы пытаемся, чтобы передача власти произошла максимально безболезненно. Поэтому хотим созвать съезд 4 октября, когда якобы должны были пройти выборы. Мы хотим созвать съезд, на котором грузинский народ должен решить, какое будущее он хочет», - сказал Бурчуладзе.



На вопрос, каковы его ожидания относительно того, удовлетворит ли мэрия Тбилиси заявку, Бурчуладзе ответил, что они не просят ничего неконституционного или незаконного, поэтому нет ожидания отказа.



«Я не представляю, почему мэрия должна нам отказать. Мы не делаем ничего неконституционного или незаконного. Мы хотим иметь место, где поместимся. Это в принципе небольшое место - помещаются 55 тысяч человек, если разместим 25 тысяч на площади, а остальные будут снаружи. Все делается для того, чтобы мы мирно приняли эту страну», - отметил Бурчуладзе.





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