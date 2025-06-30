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Премьер Грузии обвинил НПО и «их хозяев» в финансировании поощрения наркомании
30.06.2025 13:32
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе снова повторил, что НПО и «их хозяева» через «непрозрачное финансирование» пытались организовать в стране революции, боролись с церковью, государственными институтами. Кроме того, он заявил, что через «непрозрачное финансирование» НПО доноры поощряли распространение наркомании в Грузии — марихуаны и клубных наркотиков.
Глава грузинского правительства снова отметил, что НПО и доноры избегают обнародования соответствующей информации о финансировании — на самом деле «им есть, что скрывать», отметил он.
«Наркомания — одна из серьезных болезней, и мы, в первую очередь, должны защитить тех людей, которые потребляют их. Для этого необходимо ужесточить наркополитику, особенно в отношении наркореализаторов.
Была проведена работа — задержаны 18 крупных наркореализаторов, работа очень активно продолжится.
Также необходимо усовершенствовать законодательство, чтобы с этой болезнью эффективно могли бороться и защитить наших граждан, в особенности молодежь.
Вы видите, у нас, непрозрачное иностранное финансирование, с помощью которого некоторые пытались поощрять потребление наркотических средств в Грузии: осуществлялась популяризация марихуаны, клубных наркотиков и так далее.
Это категорически неприемлемо, никому это не позволим», — заявил он.
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