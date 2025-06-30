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Хазарадзе, Вашадзе и Гварамия могут получить еще один срок за очередную неявку на комиссию Цулукиани


30.06.2025   14:48


Единогласным решением, принятым на сегодняшнем заседании парламентской следственной комиссии, отказ Мамуки Хазарадзе, Георгия Вашадзе и Ники Гварамия удовлетворить запрос комиссии будет передан в прокуратуру для дальнейшего реагирования и рассмотрения.

За данное решение поочередно проголосовали на заседании комиссии.

Мамука Хазарадзе, Георгий Вашадзе и Ника Гварамия отказались от дистанционного онлайн-включения на заседании следственной комиссии из пенитенциарного учреждения.


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