Временная следственная комиссия парламента опросит Георгия Гахария дистанционно 2 июля

30.06.2025 14:50





Временная следственная комиссия парламента Грузии 2 июля дистанционно допросит Георгия Гахария.



Как отметила председатель комиссии Тея Цулукиани, комиссия не отказывается от дистанционного включения Гахария, «но со своей стороны должна обеспечить нормальные условия для его участия и способствовать полноценному проведению заседания».



Партия «Гахария — За Грузию» сегодня обратилась с письмом во временную следственную комиссию парламента. В письме говорится, что комиссия должна еще раз рассмотреть вопрос дистанционного участия Георгия Гахария в заседании.



«Это уже второе письмо от Георгия Гахария, в котором он теперь уже на трёх страницах излагает свои аргументы. Ничего страшного не случится, если мы его выслушаем посредством видеосвязи. Вот уже вторым письмом он заранее сообщает нам об отказе явиться лично и объясняет, почему он не может и не хочет прийти. Мы, конечно же, включая и меня, понимаем, почему он покинул страну, особенно учитывая, что он лично получил повестку на дом и при этом не сообщил нашему представителю, что планирует выезд из страны. Уже после этого он уведомил нас, что уехал за границу и не сможет явиться.



Когда мы заняли принципиальную позицию, он начал настаивать на включении в онлайн-режиме. Мы здесь не наивные. Понятно, что поначалу, возможно, он не получил консультации, а потом — уже после — получил советы от юристов, и теперь этими письмами намекает: «Я не хочу совершать преступление, я не совершаю преступления». Мы называем это попыткой замести следы — мол, состава преступления нет, и он перекладывает мяч на нашу сторону. А мы — не боимся ни мяча, ни игры на поле. Но сейчас не время для игры.



Мы не отказываем ему в дистанционном включении, но со своей стороны он должен обеспечить нормальные условия для связи и способствовать полноценному проведению заседания», — заявила Тея Цулукиани.





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