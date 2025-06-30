Станция метро «Варкетили» будет закрыта на 45 дней с 12 июля

30.06.2025 16:01





По заявлению мэра столицы Кахи Каладзе, в связи с необходимостью проведения реабилитационных работ, станция метро «Варкетили» будет закрыта с 12 июля на 45 дней.



Как отметил Каладзе на заседании правительства Тбилисского муниципалитета, проект реконструкции был подготовлен компанией ООО «Пробилд Эксперт» с участием иностранных специалистов.



«Как известно, реконструкция и капитальный ремонт станции метро «Варкетили» были отложены на некоторое время. Основной причиной задержки стала необходимость дополнительных исследований устойчивости железобетонной арочной конструкции станции после демонтажа асбестоцементных плит на потолке платформенного зала. Это было требованием Национального бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули.



В рамках указанных исследований дополнительно были проведены: лабораторное изучение состояния бетона и арматуры по всей поверхности железобетонной арки зала; полное геотехническое сканирование пространства за аркой; обследование состояния чугунных крепежных элементов в эскалаторном туннеле и другие мероприятия. На основе полученных результатов был подготовлен проект реабилитации железобетонных конструкций, который включает следующие основные работы: очистку и обработку коррозированных/поврежденных поверхностей потолка; заполнение/инъекцию пустот за аркой специальными техническими растворами; герметизацию температурных швов/стыков для предотвращения просачивания подземных вод; реабилитацию чугунных крепежных деталей в наклонном эскалаторном туннеле», — заявил мэр Тбилиси.



Он также отметил, что завершение полного комплекса реабилитационных работ на данной станции запланировано на ноябрь-декабрь.



«Проект предусматривает выполнение масштабных работ с соблюдением специального технологического процесса, проведение которых в условиях движения пассажиров невозможно. Соответственно, для минимизации сроков дополнительных реабилитационных работ на железобетонной арке и в эскалаторном туннеле было принято решение закрыть станцию метро «Варкетили» с 12 июля на 45 дней. После этого мы перейдём к отделочным работам. С точки зрения безопасности необходимо, чтобы станция была закрыта именно на этот срок», — отметил Каха Каладзе.







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