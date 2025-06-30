Министр финансов и экономики Аджарии ушел в отставку

30.06.2025 17:16





Министр финансов и экономики Аджарии Джаба Футкарадзе покинул свой пост. Его место займёт Эднар Натаридзе, ранее возглавлявший финансово-бюджетную службу мэрии Батуми. Эту должность он занял после ухода Арчила Ванадзе с поста мэра.



Также в отставку подал министр сельского хозяйства Аджарии Заза Шавадзе. На его место председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили назначил Дениса Салуквадзе. По данным правительства, Салуквадзе обладает опытом работы в сфере охраны окружающей среды и аграрной политики. С 2023 года он возглавлял аппарат парламентского комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов.



Пока что свои посты сохраняют министр здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе и министр образования Майя Хаджишвили, а также министр культуры Элисо Болквадзе, недавно назначенная на эту должность.



После назначения Сулхана Тамазашвили на пост председателя правительства Аджарии в отставку ушли мэры Батуми и Кобулети — Арчил Чиковани и Леван Зоидзе.





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