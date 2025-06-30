Кобахидзе представил на пост министра образования Гиви Миканадзе

30.06.2025 18:17





На посту министра образования, науки и молодежи Александра Цуладзе сменит Гиви Миканадзе. Министром образования, науки и молодежи Гиви Миканадзе на брифинге представил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



Кроме того, Ираклий Кобахидзе поблагодарил Александра Цуладзе за работу.



Напомним, сегодня, 30 июня, Александр Цуладзе подал в отставку с поста министра образования. Сам Цуладзе опубликовал заявление по поводу соответствующего решения в соцсети.



Также напомним, что Александр Цуладзе был назначен министром образования, науки и молодежи Грузии 2 октября 2024 года. До этого Цуладзе занимал должность первого заместителя министра в том же ведомстве. На посту министра образования Цуладзе сменил Георгия Амилахвари.





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