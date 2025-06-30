Парламентский комитет поддержал лишение полномочий депутатов от партии «Гахария за Грузию»

30.06.2025 19:02





Комитет по процедурным вопросам и регламенту парламента Грузии поддержал прекращение полномочий 12 членов партии «Гахария за Грузию».



Соответствующие проекты постановлений подготовлены и будут рассмотрены на пленарном заседании парламента.



По словам председателя комитета Давида Матикашвили, данная партия не отказывалась от своего списка в Центральной избирательной комиссии, и ее 12 членов по-прежнему считались членами парламента Грузии, хотя, по его словам, эти члены партии не присутствовали на заседаниях парламента.



Согласно регламенту, если депутат парламента без уважительной причины пропускает более половины очередной сессии, встает вопрос о прекращении его полномочий.







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