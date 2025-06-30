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МИД Грузии проводит реорганизацию, «избавляясь» от сторонников европейского курса
30.06.2025 20:18
Директор Департамента международных организаций МИД Грузии Шалва Цискарашвили пишет в социальной сети X, что проводимая в министерстве реорганизация направлена на увольнение или понижение в должности дипломатов, открыто выступающих за европейский курс страны.
В знак протеста против этого Цискарашвили, по его словам, покидает дипломатическую службу, на которой проработал 28 лет.
Шалва Цискарашвили был одним из дипломатов, которые в ноябре 2024 года открыто поддержали евроатлантическую интеграцию, предусмотренную статьей 78 Конституции Грузии.
«Реорганизация, как в штаб-квартире, так и в дипломатических представительствах Грузии за рубежом, направлена в первую очередь на увольнение или понижение в должности лиц, подписавших совместное заявление. Весь процесс неизбежно приведет к системной политизации грузинской дипломатической службы.
Вместе с несколькими коллегами я решил не участвовать в ранее объявленном конкурсе на руководящие должности в рамках данной реорганизации. На этом мой 28-летний опыт работы на грузинской дипломатической службе подходит к концу.
Я присоединяюсь к своим коллегам, подтверждая нашу приверженность европейскому будущему Грузии и выражая солидарность со всеми госслужащими, которые были несправедливо уволены», — заявил Цискарашвили.
В последние месяцы в грузинском сегменте соцсетей регулярно появляются посты в которых госслужащие рассказывают о своем увольнении. Наиболее распространенным поводом для увольнения служит реорганизация.
При этом подавляющее большинство уволенных госслужащих подписали в ноябре 2024 года проевропейскую петицию, выразив свой протест против заявления премьер-министра Иракли Кобахидзе о приостановке процесса вступления Грузии в Евросоюз до 2028 года.
JAMnews
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