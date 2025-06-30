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Элене Хоштария прекращает голодовку


30.06.2025   21:40


Лидер «Коалиции за перемены» Элене Хоштария прекращает голодовку. Об этом она заявила у парламента.

До этого Элене Хоштария зачитала совместное заявление 8 оппозиционных партий.

«Я рада, что прекращаю голодовку, чтобы мы все вместе перешли к очень активной фазе борьбы», — заявила Элене Хоштария у парламента, где она зачитала совместное заявление части оппозиционных партий касательно стратегии борьбы. Его подписали партии: «Площадь Свободы», «Европейская Грузия», «Единое национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», «Ахали», «Гирчи-больше свободы», «Дроа», «Федералисты».


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