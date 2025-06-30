Элене Хоштария прекращает голодовку

30.06.2025 21:40





Лидер «Коалиции за перемены» Элене Хоштария прекращает голодовку. Об этом она заявила у парламента.



До этого Элене Хоштария зачитала совместное заявление 8 оппозиционных партий.



«Я рада, что прекращаю голодовку, чтобы мы все вместе перешли к очень активной фазе борьбы», — заявила Элене Хоштария у парламента, где она зачитала совместное заявление части оппозиционных партий касательно стратегии борьбы. Его подписали партии: «Площадь Свободы», «Европейская Грузия», «Единое национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», «Ахали», «Гирчи-больше свободы», «Дроа», «Федералисты».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





