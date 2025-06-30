Гедеван Попхадзе: Если мы идем на бойкот, тогда прекратим голодовку

30.06.2025 21:53





Если мы говорим, что работаем над делегитимацией, то бойкот является формой делегитимации власти, а участие в выборах – форма легитимации, – заявил один из лидеров «Коалиции за перемены» Гедеван Попхадзе в программе «Резюме» на «Палитраньюс».



По словам Гедевана Попхадзе, с режимом нужно бороться последовательно и бескомпромиссно, бойкот должен носить характер кампании, что дает результаты.



«Если мы сечас идем на бойкот, мы действительно прекратим голодовку и примем участие в этом процессе, но если нам оставляют только это пространство, что «умрите», и от этого не отступлю. Знайте, что самое неправильное поведение в политике - обманывать себя. С режимом нужно бороться последовательно и бескомпромиссно, это дает результаты, а кокетство и его легитимация дает плохие результаты, укрепляет режим.



Нужна активность, нам нужен кампанийный характер бойкота, нужно продемонстрировать, что эта власть не имеет легитимации на международном и внутреннем уровнях. Это должен быть непрерывный процесс. Посмотрим, сколько времени власть будет в позе страуса, в конце концов голова страуса останется в земле, а тело упадет безжизненно», - сказал Гедеван Попхадзе.



По его словам, если мы идем по пути делегитимации, то мы должны пройти путь делегитимации до конца, потому что «какой был смысл отказываться от депутатского мандата, если потом начать бороться за мандат сакребуло, в этом нет логики».



«Бойкот сам по себе является политической позицией. Говорят о том, «что произойдет после бойкота?», что произойдет после выборов? Допустим, мы избрали представителя «Лело» мэром Тбилиси, и служба очистки стала работать лучше, это наша задача? Но я знаю, в чем задача бойкота, это непризнание режима, его делегитимизация. Делегитимизированный режим теряет внутренний суверенитет, к этому прибавляется потеря и внешнего суверенитета, и когда будет такая данность, режим падет», - сказал Гедеван Попхадзе.





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