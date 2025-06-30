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Восемь оппозиционных политических партий отказываются участвовать в местных выборах


30.06.2025   21:59


Восемь политических партий отказываются участвовать в местных выборах, поэтому Элене Хоштария и Гедеван Попхадзе прекратили голодовку.

Заявление восьми оппозиционных партий представила общественности лидер «Дроа» Элене Хоштария перед парламентом.

«Мы, прозападные политические партии и группы Грузии, целью которых является полный демонтаж российского режима Иванишвили, защита независимости и суверенитета Грузии, установление демократического управления европейского образца, создание безопасной среды и возможности для достойной жизни для наших граждан, а также вступление нашей страны в Европейский союз и НАТО, совместно заявляем: 1. Мы отказываемся участвовать в так называемых выборах в органы местного самоуправления, поскольку считаем, что в нынешних реалиях участие в этом процессе не будет служить интересам наших граждан, а лишь создаст видимость легитимности незаконного российского режима; 2. Мы осознаем необходимость совместных действий и заявляем, что сделаем все возможное, чтобы ускорить конец недемократической, олигархической системы нашей принципиальной, бескомпромиссной борьбой и работой. Мы считаем, что путь к победе лежит в полном несотрудничестве с режимом. Вместе с гражданами Грузии мы продолжаем общее национальное сопротивление. До конца», — говорится в заявлении.

Заявление подписали следующие партии: «Площадь Свободы»; «Европейская Грузия»; «Единое национальное движение». «Стратегия Агмашенебели»; «Ахали»; «Гирчи — Больше свободы». «Дроа»; «Федералисты».


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