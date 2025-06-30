Freedom House выражает обеспокоенность в связи с арестами оппозиционных политиков

30.06.2025 22:20





Freedom House публикует заявление в социальных сетях и выражает обеспокоенность в связи с арестами оппозиционных политиков и давлением на гражданское общество в Грузии.



Согласно заявлению организации, эти действия ещё больше отдаляют страну от стандартов, необходимых для интеграции в Европейский союз.



«Мы глубоко обеспокоены продолжающимися всё более антидемократическими действиями правительства Грузии, включая аресты лидеров политической оппозиции и целенаправленное наказание гражданских организаций в соответствии с недавно принятым законом о «иностранных агентах».



Эти действия ещё больше отдаляют Грузию от стандартов, необходимых для интеграции в Европейский союз.



Мы призываем власти Грузии уважать политический плюрализм и способствовать существованию активного гражданского пространства — важной составляющей любой сильной демократии», — говорится в заявлении Freedom House.





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