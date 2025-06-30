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Freedom House выражает обеспокоенность в связи с арестами оппозиционных политиков


30.06.2025   22:20


Freedom House публикует заявление в социальных сетях и выражает обеспокоенность в связи с арестами оппозиционных политиков и давлением на гражданское общество в Грузии.

Согласно заявлению организации, эти действия ещё больше отдаляют страну от стандартов, необходимых для интеграции в Европейский союз.

«Мы глубоко обеспокоены продолжающимися всё более антидемократическими действиями правительства Грузии, включая аресты лидеров политической оппозиции и целенаправленное наказание гражданских организаций в соответствии с недавно принятым законом о «иностранных агентах».

Эти действия ещё больше отдаляют Грузию от стандартов, необходимых для интеграции в Европейский союз.

Мы призываем власти Грузии уважать политический плюрализм и способствовать существованию активного гражданского пространства — важной составляющей любой сильной демократии», — говорится в заявлении Freedom House.


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