Временного поверенного в делах Грузии вызвали в МИД Великобритании

01.07.2025 10:03





Министерство иностранных дел Великобритании вызвало временного поверенного в делах Грузии в Лондоне Георгия (Бачо) Саганелидзе, чтобы выразить протест против «ложных обвинений и публичных нападок» правительства Грузии на своих партнеров, включая Великобританию.



Согласно заявлению, опубликованному поздно вечером 30 июня Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития (FCDO), высокопоставленный британский чиновник «четко выразил решительное несогласие Соединенного Королевства» с «все более разрушительной траекторией» Грузии в разговоре с Саганелидзе.



«Правительство Соединенного Королевства без колебаний рассмотрит дальнейшие действия, если Грузия не вернется к уважению и соблюдению демократии, свобод и прав человека», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании.





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