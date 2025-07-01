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Временного поверенного в делах Грузии вызвали в МИД Великобритании


01.07.2025   10:03


Министерство иностранных дел Великобритании вызвало временного поверенного в делах Грузии в Лондоне Георгия (Бачо) Саганелидзе, чтобы выразить протест против «ложных обвинений и публичных нападок» правительства Грузии на своих партнеров, включая Великобританию.

Согласно заявлению, опубликованному поздно вечером 30 июня Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития (FCDO), высокопоставленный британский чиновник «четко выразил решительное несогласие Соединенного Королевства» с «все более разрушительной траекторией» Грузии в разговоре с Саганелидзе.

«Правительство Соединенного Королевства без колебаний рассмотрит дальнейшие действия, если Грузия не вернется к уважению и соблюдению демократии, свобод и прав человека», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании.


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