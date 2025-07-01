Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ужесточаются денежные санкции за нарушение требований закона «О дорожном движении»


01.07.2025   11:02


Штрафы за нарушение требований закона «О дорожном движении» увеличиваются. В представленном в парламенте проекте указано, что нарушение участником дорожного движения (за исключением водителя механического транспортного средства) требований закона, неподчинение сигналам регулировщика дорожного движения, а также игнорирование дорожных знаков или разметки повлечёт штраф в размере 50 лари вместо ранее действующих 10 лари.

В проекте также указано, что в случае повторного совершения аналогичного деяния размер штрафа увеличивается с 20 до 100 лари.

Кроме того, административная ответственность устанавливается за нарушение требований закона, неподчинение сигналам регулировщика дорожного движения, а также игнорирование дорожных знаков или разметки на автомагистралях, международных и внутригосударственных дорогах.

В этих случаях штраф составит 100 лари, а в случае повторного правонарушения в течение одного года — 200 лари.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна