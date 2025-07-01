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Ужесточаются денежные санкции за нарушение требований закона «О дорожном движении»
01.07.2025 11:02
Штрафы за нарушение требований закона «О дорожном движении» увеличиваются. В представленном в парламенте проекте указано, что нарушение участником дорожного движения (за исключением водителя механического транспортного средства) требований закона, неподчинение сигналам регулировщика дорожного движения, а также игнорирование дорожных знаков или разметки повлечёт штраф в размере 50 лари вместо ранее действующих 10 лари.
В проекте также указано, что в случае повторного совершения аналогичного деяния размер штрафа увеличивается с 20 до 100 лари.
Кроме того, административная ответственность устанавливается за нарушение требований закона, неподчинение сигналам регулировщика дорожного движения, а также игнорирование дорожных знаков или разметки на автомагистралях, международных и внутригосударственных дорогах.
В этих случаях штраф составит 100 лари, а в случае повторного правонарушения в течение одного года — 200 лари.
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