Комитет по здравоохранению поддержал поправки к закону о наркополитике

01.07.2025 11:57





Парламентский комитет по здравоохранению и социальным вопросам принял законодательные поправки о наркополитике в первом чтении.



Согласно законопроекту, право на оптовую продажу веществ, подлежащих особому контролю, и импорт наркотических средств и психотропных веществ будет предоставлено только юридическому лицу, имеющему соответствующее разрешение, которое учреждено государством или находящимся под управлением государства юридическим лицом, на основании документации, установленной законодательством.



Министр по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии уполномочен в случае необходимости предоставить право на импорт наркотических средств и психотропных веществ другому юридическому лицу.



В законопроекте также предусмотрено, что реализация опиоидной заместительной терапии станет исключительным полномочием правительства, а частным лицам полностью запрещено осуществлять заместительную терапию.



По словам депутата Иванишвили Ладо Кахадзе, ужесточение законодательства направлено на то, чтобы государство «перекрыло путь наркотикам».



«Я хочу сказать населению, что все прекрасно знают, на что направлены эти изменения. Люди делятся на две группы, одна — это те, кто уже в этой проблеме, это очень большой вызов. [...] Это типично для хронического заболевания, и государство не отвернется от таких людей, оно сделает все, чтобы их вылечить, а вторая большая группа — это очень большая группа людей, которые еще не в этой проблеме и не дай Бог они окажутся здесь, это самый большой вызов, перекрыть наркотики на дороге для этих молодых людей, это цель ужесточения законодательства в том направлении, которому государство уже дало зеленый свет — производство, транспортировка, распространение, содействие потреблению и много грязи, которая характеризует этот порок», — сказал Кахадзе.





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