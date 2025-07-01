Дания стала страной-председателем Совета ЕС

01.07.2025 12:04





Сегодня Дания на шесть месяцев официально приняла от Польши председательство в Совете ЕС.



По информации Euronews, двумя главными приоритетами повестки дня нового председателя заявлены безопасность и конкурентоспособность.



Издание подчеркивает, что председательство в Совете ЕС, как правило, сложный вызов, однако, учитывая ту крайнюю неопределенность и нестабильность, перед которым сегодня стоит Евросоюз, вызов будет еще сложнее.



«Главным приоритетом четко определена безопасность. Перед нами новая цель НАТО, которая уже принята. Для этого нам необходимо перевооружение Европы. Как только цель НАТО будет достигнута, большинство вопросов будет зависеть от политики Евросоюза. Состояние по безопасности Европы – нестабильно, а раз оно нестабильно, значит опасно», - заявил два дня назад в интервью изданию Politiken премьер-министр Дании Метте Фредериксен.



Напомним, что Дания впервые стала страной-председателем Совета ЕС.





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