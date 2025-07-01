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Глава МИД Грузии встретилась с генсеком ВТО
01.07.2025 12:58
Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили встретилась с генсеком ВТО (Всемирная торговая организация) Нгози Оконджо-Ивеала в рамках Конференции высокого уровня ООН.
Ведомство отметило, что в этом году исполняется 25 лет со дня вступления Грузии в организацию.
Стороны подчеркнули успешное сотрудничество Грузии с ВТО.
«Генеральный секретарь высоко оценила высокие темпы экономического роста Грузии и прогнозы на этот счет. Было отмечено, что, несмотря на трудности, Грузии удалось сохранить устойчивое экономическое развитие.
Основное внимание на встрече было уделено важной роли Грузии в международной торговле, которая обусловлена транзитными возможностями страны и ее возросшей ролью в развитии Среднего коридора», — говорится в завлении МИД.
Было отмечено, что Грузия предпринимает важные шаги для улучшения возможностей международной торговли, деловой и инвестиционной среды.
«Мака Бочоришвили поблагодарила Всемирную торговую организацию и генерального секретаря за плодотворное сотрудничество с Грузией и пригласила его посетить Грузию», — сообщает МИД.
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