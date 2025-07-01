Глава МИД Грузии встретилась с генсеком ВТО

01.07.2025 12:58





Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили встретилась с генсеком ВТО (Всемирная торговая организация) Нгози Оконджо-Ивеала в рамках Конференции высокого уровня ООН.



Ведомство отметило, что в этом году исполняется 25 лет со дня вступления Грузии в организацию.



Стороны подчеркнули успешное сотрудничество Грузии с ВТО.



«Генеральный секретарь высоко оценила высокие темпы экономического роста Грузии и прогнозы на этот счет. Было отмечено, что, несмотря на трудности, Грузии удалось сохранить устойчивое экономическое развитие.



Основное внимание на встрече было уделено важной роли Грузии в международной торговле, которая обусловлена транзитными возможностями страны и ее возросшей ролью в развитии Среднего коридора», — говорится в завлении МИД.



Было отмечено, что Грузия предпринимает важные шаги для улучшения возможностей международной торговли, деловой и инвестиционной среды.



«Мака Бочоришвили поблагодарила Всемирную торговую организацию и генерального секретаря за плодотворное сотрудничество с Грузией и пригласила его посетить Грузию», — сообщает МИД.





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