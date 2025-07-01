«Лело» не отказывается от участия в клоунаде под названием «выборы»

01.07.2025 14:18





«Я приветствую решение прекратить голодовку — это единственно правильное решение. Лично я не считаю голодовку формой политического диалога с коллегами, поэтому приветствую решение Элене прекратить голодовку», — заявил член партии «Лело» Григол Гегелия.



«Что касается остального, я думаю, существует высокая вероятность того, что сегодня демократические силы Грузии совершают ошибку, которая может иметь тяжёлые последствия и долгое влияние. Однако это их выбор, я уважаю любое решение коллег и не собираюсь призывать их к какому-либо «правильному» решению — это, на мой взгляд, неправильно. У каждого политического субъекта есть своё видение, политическое решение, и я это уважаю. Что касается нашего решения, мы сообщим обществу в надлежащее время. У нас есть свой путь, своё видение, и общество скоро узнает о нём», — отметил Гегелия.





Он также заявил, что не общался с Элене Хоштария.



На вопрос о том, есть ли какие-либо новости по поводу заявления восьми оппозиционных партий об отказе от участия в выборах, Гегелия ответил:



«Вчера мы услышали заявление тех политических субъектов, от которых и так знали, что они не собираются участвовать в выборах. Я бы не сказал, что мы услышали что-то новое. Мы снова услышали, что эти политические силы не рассматривают участие в выборах. Это их решение, у нас, естественно, есть своё видение, свой путь, и мы будем действовать соответственно. Общество очень скоро узнает о нашем окончательном решении. Вчера мы не услышали ничего нового», — заявил Гегелия.





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