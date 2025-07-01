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Саломе Зурабишвили поздравила Данию с председательством в Совете ЕС


01.07.2025   14:28


Поздравляю Данию с председательством в Совете ЕС, - об этом в социальной сети X пишет 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Мы надеемся на вашу твердую поддержку Грузии на европейском пути через новые, свободные и честные выборы и освобождение политзаключенных. Европа должна поддержать тех, кто защищает её ценности», - пишет Зурабишвили.

Напомним, что сегодня Дания официально стала страной-председателем в Совете ЕС.


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