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Власти Грузии ужесточают Кодекс административных правонарушений
01.07.2025 15:04
Если лицо не уплатит штраф за совершение мелкого хулиганства, неподчинение требованию сотрудника правоохранительных органов, оскорбление должностного лица или публичного служащего, а также нарушение правил организации и проведения собраний и манифестаций, в виде наказания за повторное совершение указанных правонарушений в отношении него будет избран административный арест.
Указанная поправка вносится в «Кодекс административных правонарушений» в рамках законодательного пакета.
Вступает в силу принцип, согласно которому, если в виде наказания за совершение административного правонарушения предусмотрен административный арест, а также другое административное наказание, а рассмотрение дела об административном правонарушении и избрание наказания является компетенцией административного органа, в этом случае постановление о наложении, принятое административным органом, больше не будет подлежать обжалованию в вышестоящем административном органе, а будет подлежать обжалованию непосредственно в суде.
В случае такое обжалования в суде, постановление, принятое последним, вступает в силу сразу после его вынесения, а обжалование судебного постановления не остановит его исполнение.
Сегодня парламент Грузии в ускоренном порядке рассматривает внесение поправок в «Кодекс административных правонарушений».
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