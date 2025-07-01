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Власти Грузии ужесточают Кодекс административных правонарушений


01.07.2025   15:04


Если лицо не уплатит штраф за совершение мелкого хулиганства, неподчинение требованию сотрудника правоохранительных органов, оскорбление должностного лица или публичного служащего, а также нарушение правил организации и проведения собраний и манифестаций, в виде наказания за повторное совершение указанных правонарушений в отношении него будет избран административный арест.

Указанная поправка вносится в «Кодекс административных правонарушений» в рамках законодательного пакета.

Вступает в силу принцип, согласно которому, если в виде наказания за совершение административного правонарушения предусмотрен административный арест, а также другое административное наказание, а рассмотрение дела об административном правонарушении и избрание наказания является компетенцией административного органа, в этом случае постановление о наложении, принятое административным органом, больше не будет подлежать обжалованию в вышестоящем административном органе, а будет подлежать обжалованию непосредственно в суде.

В случае такое обжалования в суде, постановление, принятое последним, вступает в силу сразу после его вынесения, а обжалование судебного постановления не остановит его исполнение.

Сегодня парламент Грузии в ускоренном порядке рассматривает внесение поправок в «Кодекс административных правонарушений».


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