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Первым заместителем министра иностранных дел назначен Георгий Зурабашвили


01.07.2025   15:04


Георгий Зурабашвили назначен первым заместителем министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили.

Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

Георгий Зурабашвили сменил на посту первого заместителя министра иностранных дел Лашу Дарсалия.

Согласно информации, опубликованной на сайте МИД, Лаша Дарсалия займет должность заместителя главы МИД.


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