Первым заместителем министра иностранных дел назначен Георгий Зурабашвили

01.07.2025 15:04





Георгий Зурабашвили назначен первым заместителем министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили.



Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.



Георгий Зурабашвили сменил на посту первого заместителя министра иностранных дел Лашу Дарсалия.



Согласно информации, опубликованной на сайте МИД, Лаша Дарсалия займет должность заместителя главы МИД.







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