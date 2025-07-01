|
|
|
Первым заместителем министра иностранных дел назначен Георгий Зурабашвили
01.07.2025 15:04
Георгий Зурабашвили назначен первым заместителем министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили.
Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.
Георгий Зурабашвили сменил на посту первого заместителя министра иностранных дел Лашу Дарсалия.
Согласно информации, опубликованной на сайте МИД, Лаша Дарсалия займет должность заместителя главы МИД.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна