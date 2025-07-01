Ужесточается ответственность за приобретение и хранение марихуаны и конопли

01.07.2025 15:27





Ужесточается ответственность за приобретение и хранение марихуаны и конопли. Указанный пакет законодательных поправок сегодня в ускоренном порядке рассматривает парламент Грузии. Соответствующие поправки будут внесены как в »Кодекс административных правонарушений», так и в уголовное законодательство и ряд других законов.



За первый случай приобретения, хранения и перевозки конопли – до 10 грамм, марихуаны - сушенной до 5 грамм, и марихуаны-сырца - до 10 грамм, будет предусмотрена административная ответственность. Рецидив повлечет за собой штраф, общественно-полезный труд или лишение свободы сроком до 1 года.



За приобретение и хранение конопли – от 10 до 155 грамм, марихуаны - сушенной от 5 до 70 грамм, и марихуаны-сырца - от 10 до 155 грамм, являющиеся уголовно наказуемым деянием, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 6 лет, а за незаконное изготовление, производство, пересылку или перевозку – от 3 до 7 лет лишения свободы.



Что касается приобретения и хранения в крупных размерах конопли (от 155 до 750 грамм, марихуаны - сушенной (от 70 до 250 грамм), и марихуаны-сырца (от 140 до 500 грамм), срок лишения свободы за указанное деяние составит от 5 до 8 лет, а за незаконное изготовление, производство, пересылку или перевозку – от 6 до 9 лет лишения свободы.



Что касается приобретения и хранения в особо крупных размерах, за указанное преступление обвиняемый может быть приговорен к сроку лишения свободы от 8 до 20 лет либо пожизненному заключению.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





