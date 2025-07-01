Почти половина жителей Тбилиси поддерживает бойкот местных выборов – опрос ISSA

01.07.2025 16:18





Почти половина жителей грузинской столицы считает, что оппозиция должна бойкотировать предстоящие местные выборы. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Института социальных исследований и анализа (ISSA), проведённого при поддержке Фонда гражданского общества.



Согласно исследованию, 47,4% тбилисцев выступают за бойкот муниципальных выборов. Из них 29,3% считают, что политические партии должны отказаться от участия в выборах в любом случае, а 18,1% заявили, что оппозиция может участвовать лишь при условии проведения досрочных парламентских выборов до 4 октября или одновременно с ними.



На уровне всей страны идею безусловного бойкота поддерживают 21,8% опрошенных, еще 16,3% увязывают участие оппозиции с проведением внеочередных выборов в парламент. В то же время 45,5% респондентов полагают, что оппозиционные партии должны принимать участие в выборах независимо от политических условий.



Среди сторонников прозападных оппозиционных партий 43,3% выступают за безоговорочный бойкот, 26,2% поддерживают участие лишь в случае досрочного голосования по парламенту. Напротив, 70,4% сторонников правящей партии «Грузинская мечта» и ее партнера «Сила народа» считают, что оппозиция обязана участвовать в выборах без дополнительных условий.



В ходе исследования методом личных интервью было опрошено 2 000 человек. Полевая часть завершилась 30 июня.



4 октября 2025 года в Грузии пройдут выборы в органы местного самоуправления. Оппозиция не признает итоги парламентских выборов, состоявшихся 26 октября 2024 года, по результатам которых правящая «Грузинская мечта» получила 53,9% голосов. Тогда в Тбилиси и еще нескольких крупных городах страны партия власти не смогла взять большинство.



Ранее восемь оппозиционных партий распространили совместное заявление о намерении бойкотировать выборы в местные органы власти. В их числе: «Единое национальное движение», «Федералисты», «Площадь свободы», «Европейская Грузия», «Стратегия Агмашенебели», «Дроа», «Ахали» и «Гирчи – Больше свободы».



Источник: Новости - Грузия

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