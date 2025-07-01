Грузия достигла исторического максимума в индексе благосостояния «Атлантического совета» - правительство

01.07.2025 18:19





«В индексе благосостояния «Атлантического совета» за 2025 год Грузия достигла исторического максимума и, улучшив индекс благосостояния, вошла в тройку лидеров 21 века и заняла первое место в мире по прогрессу, достигнутому с 2012 года», — говорится в информации на странице правительства Грузии.



По данным правительства Грузии, в исследовании общественное благосостояние оценивается с учетом уровня доходов населения, социального равенства, защиты прав меньшинств, охраны окружающей среды, образования и здравоохранения.



«В индексе благосостояния «Атлантического совета» за 2025 год Грузия достигла исторического максимума и вошла в тройку лидеров 21-го века по улучшению индекса благосостояния.



В исследовании общественное благосостояние оценивается с учетом уровня доходов населения, социального равенства, защиты прав меньшинств, охраны окружающей среды, образования и здравоохранения.



В период с 2001 по 2024 год общественное благосостояние улучшилось на 7,5 процента во всем мире, на 6,7 процента в Европе, на 5,5 процента в Европейском союзе и на 17 процентов в Грузии.



Грузия занимает первое место в мире по прогрессу, достигнутому с 2012 года — по оценкам организации, за последние 12 лет индекс благосостояния в Грузии улучшился на 8,8 пункта, и страна поднялась на 23 позиции в мировом рейтинге.



Грузия занимает 47-е место в мире по уровню благосостояния и опережает все соседние страны, всех кандидатов на вступление в ЕС», а также пять государств-членов НАТО и ЕС», — отмечается в информации, опубликованной правительством Грузии.







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