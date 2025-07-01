Штраф за самовольную модификацию глушителя транспортного средства будет увеличен вдвое

01.07.2025 18:24





Согласно законопроекту «Грузинской мечты», штраф за самовольную модификацию глушителя транспортного средства будет увеличен вдвое. Соответствующая поправка включена в Закон «О дорожном движении», который парламент Иванишвили уже поддержал в первом чтении.



Согласно поправкам, штраф за модификацию глушителя составит 200 лари вместо 100 лари, а водитель будет лишен 30 баллов вместо 10 в своем водительском удостоверении. Также сотрудник полиции будет иметь право отстранить водителя такого транспортного средства от управления транспортным средством и отвезти его на специальную стоянку.



Эта поправка будет распространяться и на транспортные средства, на которых изменены топливный бак, кузов или установлена газовая система, либо их конструкция была изменена каким-либо иным образом.



Законопроект также будет распространяться на установку на транспортные средства «мигалок».



«Установка на транспортное средство мигающего сигнала любого цвета, кроме предусмотренного законодательством Грузии, без разрешения, с целью введения в заблуждение участника дорожного движения, влечет за собой штраф в размере 2000 лари, а также конфискацию мигающего сигнала. Кроме того, из водительских прав водителя будет вычтено 15 баллов», — говорится в законопроекте.



Также законопроект увеличивает штраф за нарушение правил дорожного движения для пешеходов.



За несоблюдение соответствующих дорожных знаков и разметки штраф для пешехода будет установлен в размере 50 лари вместо 10 лари, а если пешеход нарушит правила дорожного движения на автомагистрали, международной или внутренней дороге, то он будет оштрафован на 100 лари.





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