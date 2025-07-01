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Бенжамен Хаддад: Авторитарные отклонения “Грузинской мечты” - неприемлемы – Мы не оставим это без ответа


01.07.2025   19:45


Авторитарные отклонения »Грузинской мечты» являются неприемлемыми – указанная траектория противоречит европейским устремлениям грузинского народа, мы не оставим это без ответа, - пишет на своей странице в социальной сети Х министр-делегат по делам Европы министерства Европы и иностранных дел Франции Бенжамен Хаддад.

По словам французского министра, он принял участие в координационной встрече по ситуации в Грузии со своим британским коллегой.

»Авторитарные отклонения »Грузинской мечты» являются неприемлемыми.

Сегодня я принял участие в координационной встрече по ситуации в Грузии, инициированной Стивеном Даути [государственный министр Великобритании по делам Европы].

Указанная траектория противоречит европейским устремлениям грузинского народа, мы не оставим это без ответа», - пишет Хаддад.


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